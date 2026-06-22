«Schlagerbooom Open Air» Nach 168 Tagen wieder eine Silbereisen-Show

Das Länderspiel aus Chicago wurde (im Free-TV) live bei RTL gezeigt. Die ARD setzte dagegen am 6. Juni lieber nur die Thriller-Wiederholung "Im Netz der Gier". Und sie behielt Recht: Das Erste schalteten keine zwei Millionen ein, RTL hingegen fast neun Millionen Menschen.

Vor zwei Jahren griff ARD bei Kitzbühel-Show auch zu Konserve

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass beim "Schlagerbooom Open Air" mit einer Aufzeichnung gearbeitet wird.

Als am 8. Juni 2024 während der Samstagabend-Liveshow ein Unwetter über Kitzbühel hereinbrach, griff das Erste auf die Aufnahmen der Generalprobe vom Freitag zuvor zurück. Als sich die Situation vor Ort entspannte, ging das ARD-Gemeinschaftsprogramm wieder live zurück nach Kitzbühel.

Der klassische Hallen-"Schlagerboom 2026" findet im Herbst wieder in der Dortmunder Westfalenhalle statt - am 17. Oktober. Live übertragen wird dann in Deutschland im Ersten und in Österreich bei ORF2.