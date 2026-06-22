«Schlagerbooom Open Air» Nach 168 Tagen wieder eine Silbereisen-Show

Kitzbühel - Und es macht wieder "Booom" in der ARD - mit drei "O": Das Erste strahlt am Samstag (27.6., 20.15 Uhr) zur besten Sendezeit die Unterhaltungssendung "Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich" aus.
Wegen eines Fußballspiels zeigen ARD und ORF den Freiluft-«Schlagerbooom» nicht live, sondern drei Wochen später. Nach fast einem halben Jahr Pause kehrt Silbereisen auf der Fernsehshowbühne zurück.
Kitzbühel - Und es macht wieder "Booom" in der ARD - mit drei "O": Das Erste strahlt am Samstag (27.6., 20.15 Uhr) zur besten Sendezeit die Unterhaltungssendung "Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich" aus.
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"Florian Silbereisen bringt mit dem "Schlagerbooom Open Air" bereits zum vierten Mal pure Sommerstimmung nach Kitzbühel", freut sich in dem schicken Alpenstädtchen der Tourismusverband. "Wenn pünktlich zum Sommeranfang in Tirol die großen Schlagerstars die Bühne betreten, wird das Stadion in Kitzbühel zum funkelnden Lichtermeer." Insgesamt hat Silbereisen in seiner Karriere schon zehn Shows in den Kitzbüheler Alpen präsentiert, wie er sagt.
"Nach 168 Tagen TV-Showpause kann ich endlich wieder richtig loslegen", sagt Silbereisen (44). "Endlich können wir es wieder funkeln und glitzern lassen! Endlich können wir wieder alle gemeinsam singen und feiern!"
Was hat Flori da gerechnet? Die 168 Tage beziehen sich auf seine letzte Show im Ersten. Nach der großen ARD-Silvestersause aus München moderierte Silbereisen am 10. Januar live aus Berlin die Musikshow "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten". Von da bis zum 27. Juni sind es 168 Tage.
Fans mussten also fast ein halbes Jahr ohne Silbereisen-Show in der ARD durchhalten. Die Live-Show Anfang des Jahres aus dem Berliner Velodrom sorgte für Aufsehen, weil Helene Fischer damals ihre zweite Baby-Pause beendete und zu den Schlagerchampions kam. Inzwischen ist sie bekanntlich auf großer Tour. Am 27. Juni ist ein Stadionkonzert in Köln.
Gäste bei Silbereisen waren vor gut fünf Monaten neben Fischer auch Howard Carpendale, Unheilig, Marianne Rosenberg, Olaf der Flipper, Ben Zucker, Thomas Anders, Nino de Angelo, zudem Roland Kaiser, Maite Kelly sowie Michelle und DJ Ötzi.
In Kitzbühel standen nun im Tennisstadion auch wieder DJ Ötzi und Maite Kelly auf der Bühne, Michelle löste zudem ihr Versprechen ein und betrat nach eigenen Worten ein "letztes Mal" die ganz große Schlager-Bühne.
Obendrein waren Andrea Berg, Mireille Mathieu, Vanessa Mai, David Garrett, Wincent Weiss, Oli.P, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Nena, Beatrice Egli, Anna-Carina Woitschack sowie Mark Medlock dabei, der Gewinner der vierten "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel. Medlock hat vor kurzem auch für den 14. August ein neues Album angekündigt: "Back into the Sun".
Der "Schlagerbooom Open Air" wurde am 6. Juni aufgezeichnet, eine Generalprobe gab es am 5. Juni. Für eine Ausstrahlung drei Wochen später entschied sich die ARD ausnahmsweise, weil die deutsche Nationalelf an jenem Tag ihr letztes Testspiel vor der jetzt laufenden Fußball-WM absolvierte.
"So müssen sich Zuschauerinnen und Zuschauer am 6. Juni nicht zwischen dem letzten Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die USA und dem "Schlagerbooom" entscheiden", sagte eine Sprecherin zur Begründung schon im Februar.
Das Länderspiel aus Chicago wurde (im Free-TV) live bei RTL gezeigt. Die ARD setzte dagegen am 6. Juni lieber nur die Thriller-Wiederholung "Im Netz der Gier". Und sie behielt Recht: Das Erste schalteten keine zwei Millionen ein, RTL hingegen fast neun Millionen Menschen.
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass beim "Schlagerbooom Open Air" mit einer Aufzeichnung gearbeitet wird.
Als am 8. Juni 2024 während der Samstagabend-Liveshow ein Unwetter über Kitzbühel hereinbrach, griff das Erste auf die Aufnahmen der Generalprobe vom Freitag zuvor zurück. Als sich die Situation vor Ort entspannte, ging das ARD-Gemeinschaftsprogramm wieder live zurück nach Kitzbühel.
Der klassische Hallen-"Schlagerboom 2026" findet im Herbst wieder in der Dortmunder Westfalenhalle statt - am 17. Oktober. Live übertragen wird dann in Deutschland im Ersten und in Österreich bei ORF2.