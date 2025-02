Weimar statt Oxford nach Politikstudium

Mit Musik lasse sich also etwas erreichen, so Rausch. Genau dieses Gefühl, etwas bewegen zu können, hatte sie nach dem Politikstudium in Freiburg entgegen ihrer Hoffnung aber nicht gehabt. "Andere, mit denen ich studiert habe, gingen nach Oxford, mir war klar: Ich will Musik." Für ein weiteres Studium (Medienmanagement) zog sie nach Weimar in Thüringen – auch dort verfolgte sie parallel weitere Musikprojekte.