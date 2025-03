"Brauchen in diesen Tagen mehr denn je verbales Abrüsten"

Auch die restlichen Redner bei der SPD zeigten sich deutlich zurückhaltender als noch in vorigen Jahren. Landtagsfraktionschef Holger Grießhammer stellte infrage, ob das Haudrauf auf den politischen Gegner noch angebracht sei in einer Welt von Unruhe, Krieg und Terrorismus. "Ich glaube, wir brauchen in diesen Tagen mehr denn je verbales Abrüsten."