Schlagabtausch im Wahlkampf: Mützenich: Beziehungen zu USA durch Musk in Gefahr

Musks Wahlaufruf für die AfD

SPD-Chef Lars Klingbeil hatte Musk wegen Einmischung in den Bundestagswahlkampf bereits mit Kreml-Chef Wladimir Putin verglichen. Der Tesla-Chef hatte mehrfach zur Wahl der AfD aufgerufen und in einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag" geschrieben, die Partei sei "der letzte Funke Hoffnung für dieses Land".