Schlag mit Glasflasche: Verletzter bei queerfeindlichem Angriff - CSD in Frankfurt

Der unbekannte Täter hatte demnach bereits zuvor im Bereich eines Kiosks eine Glasflasche auf den Boden geworfen und ging auf den Geschädigten los, als dieser sich nach dem Grund erkundigte. Der Täter nannte die sexuelle Orientierung seines Opfers, das den Angaben zufolge Hand in Hand mit seinem Partner unterwegs war - und schlug mit einer weiteren Flasche zu.