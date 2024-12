Die Beamten nahmen die Besatzung fest. An Bord entdeckten sie 51 mit Seilnetzen umwickelte Ballen. Jeder enthielt 40 Kilo Kokain, das in einzelne Ein-Kilo-Blöcke verpackt war. "Diese Festnahmen sollen eine Warnung an die kriminellen Syndikate sein, die versuchen, illegale Substanzen in unser Land zu bringen", sagte Polizeichef Stephen Jay.