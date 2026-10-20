Erfurt (dpa/th) - In Thüringen schlafen laut der Barmer besonders viele Menschen schlecht. Eine Auswertung und Hochrechnung von Versichertendaten habe ergeben, dass im vergangenen Jahr rund 190.000 Thüringer wegen Schlafstörungen in ärztlicher Behandlung waren, teilte die Krankenkasse mit. Das seien rund 9,1 Prozent der Menschen im Freistaat. Damit seien in keinem anderen Bundesland Schlafstörungen so weit verbreitet wie in Thüringen. Den niedrigsten Anteil an Menschen mit Schlafstörungen gibt es demnach mit 6,4 Prozent in Hamburg.