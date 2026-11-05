Schlafforscher Warum schlechter Schlaf ein Wirtschaftsfaktor ist

Nach seiner Erfahrung haben die behandlungsbedürftigen Schlafstörungen in den zurückliegenden Jahren zugenommen - eine Steigerung sei etwa seit Ausbruch der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges zu verzeichnen. Aktuell litten rund 10 Prozent der Bevölkerung an einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung.

Schlafexperten beklagen Versorgungslücken

Schlafstörungen müssen nach den Worten von Randerath gezielter bekämpft werden. Dazu zähle auch, dass nach Betroffenen gesucht werden sollte, sagte er und schlug ein Schlafapnoe-Screening etwa von Adipositas- und Diabetespatienten vor.

Da die Vergütung für die Behandlung sehr "begrenzt" sei, seien Krankenhäuser und Arztpraxen bei dem Thema "wenig aktiv", gab Randerath zu bedenken. Aktuell gebe es wegen des geringen Angebots für Betroffene teils extrem lange Wartezeiten für eine Therapie - sie reichten von mehreren Monaten bis hin zu zwei Jahren.

Auch Weeß beklagte "große Lücken in der Versorgung" von krankhaften Schlafproblemen. Schlafmittel hätten in der Regel keine heilende Wirkung - sie bekämpften nur die Symptome, sagte er. Bei vielen Patienten könne dagegen eine Verhaltenstherapie helfen. Das gelte auch für Ältere und für Schmerzpatienten.