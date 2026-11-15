Schlaf Einschlafzucken schreckt viele auf - muss man Hilfe suchen?

Die Symptome seien sehr wenig erforscht, sagte Dieter Riemann, Vorstandsreferent der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) und selbst nicht an der Analyse beteiligt. Es sei schwierig, sie objektiv im Schlaflabor zu untersuchen, weil sie nur von kurzer Dauer und nicht vorherzusehen seien. Er verwies darauf, dass die Studie sich auf Befragte konzentriert habe, die mindestens einmal pro Woche Symptome haben - die Folgen des Phänomens dürften daher nicht überschätzt werden. "Die meisten Menschen zeigen dieses wohl eher deutlich seltener."

Was hilft?

Eine zufriedenstellende Erklärung, warum die Symptome auftreten, gebe es bislang nicht. "Aufgrund der Tatsache, dass fast jeder Mensch ein solches Phänomen schon mal erlebt hat und letztendlich keinerlei negative Langzeiteffekte bekannt sind, wird es prinzipiell als harmlos betrachtet", sagte Riemann. "Das wäre auch ein erster Schritt im Umgang mit Betroffenen - eben auf die Harmlosigkeit hinweisen, um Befürchtungen zu entkräften."

Die Symptome könnten jedoch bei einigen Menschen sehr unangenehm sein, so könne etwa das Gefühl, tief zu fallen, Ängste auslösen, so Riemann, der am Universitätsklinikum Freiburg forscht. "Menschen, die sehr häufig von diesen Ereignissen betroffen werden, sollte man natürlich Hilfe anbieten." Das gelte etwa, wenn es aufgrund einer ängstlichen Erwartungshaltung zu krankhafter Schlaflosigkeit komme. "Hier könnte man mit psychologischen Kurzinterventionen aus der Angsttherapie arbeiten, um diese Erwartungshaltung vor dem Zubettgehen zu reduzieren", meinte Riemann. "Eine pharmakologische Intervention mit Clonazepam, wie manchmal in der Literatur erwähnt, halte ich für nicht verhältnismäßig, insbesondere wegen möglicher Risiken und Nebenwirkungen."