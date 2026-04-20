Zwei Fans von Bayern München sind am Wochenende in der Erfurter Innenstadt Opfer von aggressiven heimischen Fußballfreunden geworden. Ein 20-köpfige Gruppe von Fans hatte am Freitag in voller Bayern-Montur in einem Restaurant am Domplatz gesessen, wie die Polizei berichtet. Dadurch fühlten sich zwei Anhänger des heimischen Erfurter Clubs offenbar so provoziert, dass sie einem 50-Jährigen und seinem Begleiter im Parkhaus auflauerten. Als die beiden gerade losfahren wollten, öffneten die beiden 24 und 25 Jahre alten Männer die Beifahrertür, schlugen dem 50-Jährigen ins Gesicht, zwangen ihn, sein Bayern-Trikot auszuziehen, klauten aus dem Auto eine Fanjacke sowie ein volles Portemonnaie samt Inhalt und flüchteten.