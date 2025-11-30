In einer Arbeiterunterkunft in der Arnstädter Marlittstraße geriet Samstagnacht eine Gruppe von Bewohnern slowakischer Herkunft nach reichlich Alkoholgenuss derart aneinander, dass die Polizei einschreiten musste. Was zunächst als lautstarker Streit begann, endete gegen Mitternacht in einer Schlägerei mit fliegenden Möbelstücken und drei Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die örtliche Polizei, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei, trennte die alkoholisierten Streithähne und stellte die Personalien fest. Die genauen Abläufe müssen nun mit Hilfe von Dolmetschern aufgearbeitet werden, so die Polizei. Nach rund drei Stunden kehrte wieder Ruhe ein – die Ermittlungen dauern jedoch an.