Ein Mann, der der Polizei längst bekannt ist, hat am Dienstagabend für jede Menge Ärger in der Meininger Innenstadt gesorgt. Gegen 17.50 Uhr soll der 38-Jährige auf dem Markt lautstark herumgeschrien und Passanten angepöbelt haben. Nach Angaben der Polizei schlug er außerdem mehreren Menschen unvermittelt in den Nacken und holte mit seinem Rucksack nach ihnen aus. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch niemand.