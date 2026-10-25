Schläge und Fußtritte: Zehn Jugendliche prügeln sich am Busbahnhof in Rosenheim

Rosenheim (dpa/lby) - Am Busbahnhof in Rosenheim sind zwei Gruppen von Jugendlichen aneinandergeraten und haben sich geprügelt. Auslöser war laut Polizei ein Streit um ein Getränk. Ein Jugendlicher aus der vierköpfigen Gruppe soll am späten Freitagabend auf die sechs Mitglieder der anderen Gruppe zugegangen sein und fordernd nach einem Getränk gefragt haben. Als diese ablehnten, entwickelte sich ein Wortgefecht, das schnell in eine Schlägerei mündete.