Schlachtstätten: Mehr Schweine und Rinder geschlachtet

Auch die Zahl der Schlachtungen stieg an, besonders hoch fiel die Zunahme bei Schafen aus: Insgesamt 7.816 Tiere schlachteten die Betriebe und damit 21,6 Prozent mehr als 2023. Zudem wurden auch mehr Rinder zu Fleisch verarbeitet, nämlich 5.058 Tiere und damit 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der geschlachteten Schweine stieg leicht um 0.8 Prozent auf 173.883 an. Alles in allem wurden rund 2,9 Prozent mehr Tiere in den Schlachthöfen getötet und weiterverarbeitet, insgesamt 273.743.