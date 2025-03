Das war mal eine Riesenladung: 7,6 Tonnen auf 19 Paletten verteilt – alles Lebensmittel, die in die Mülltonne gewandert wären, wenn es nicht eine Reihe von sogenannten Foodsavern in der Region gäbe. Also Menschen, die sich dafür einsetzen, Lebensmittel zu retten und zu verteilen. Sodass diese aufgebraucht werden können, bevor sie verfallen.