241 Kilo Boot - und fünf erfahrene Paddler

Das 7,5 Meter lange und 241 Kilogramm schwere Boot bekam den Spitznamen "Sugime". Im Juli 2019 stachen fünf erfahrene Paddler - vier Männer und eine Frau - damit in See, ohne Technologie wie GPS oder Kompass. In einer Art Tagebuch berichtet die Crew unter anderem von erschöpfungsbedingten Navigationsfehlern, Wasser im Boot, Schmerzen und dem Kampf gegen Müdigkeit und Hitze.