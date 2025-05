Schinkenfest Oberschönau: „Die Ladiner“ kommen ins Forsthaus

Volksmusik und zünftige Brotzeit

Die Organisatoren Kay-Guido Jäger, Jana Endter sowie Mitglieder des Ortsteilrates und weitere Helfer haben sich einiges einfallen lassen. So wird Vinschgauer Brot mit feinen Scheiben Speck und Schinken auf rustikalen Jausenbrettern gereicht. Ihren ersten Einsatz erleben die neuen Sitzgelegenheiten, die nach dem Schinkenfest für andere Festivitäten in der Gemeinde verbleiben. Möglich werde das alles auch durch Sponsoren und Unternehmen, die sich an der Veranstaltung beteiligen. So gibt es alkoholfreie Getränke von Thüringer Waldquell aus Schmalkalden. Schinken- und Wurstspezialitäten kommen vom Landwirt Toni Stadler aus Schnellbach, vom Wildhalter Klaus Günther aus Unterschönau, der Fleisch- und Wurstwaren GmbH aus Schmalkalden und von Steffen Eck und seiner Landgut Genuss GmbH aus Floh-Seligenthal. Dazu gibt es Obstler mit Birne und anderes Hochprozentiges. Süßen Apfelstrudel und anderes Gebäck liefert die Steinbach-Hallenberger Bäckerei Marr. Einnahmen, die bei der Veranstaltung hängen bleiben, gehen als Spende an den Biathlonförderverein Thüringen, der ebenfalls mit im Boot ist. Das Geld soll in die Nachwuchsförderung fließen, sagt Kay-Guido Jäger fließen.