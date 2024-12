SUHL. Noch im letzten Jahr sprach man beim Ereignis in der Schillungschmiede von einem Geheimtipp. Doch nach dem Besucherandrang im vergangenen Jahr und der gefüllten Halle 2024, kann man davon wohl nicht mehr sprechen. Wieder war Gast an Gast gereiht, wieder waren es massenhaft Besucher, die unterm Lichtergranz im technischen Denkmal an den Verkaufsständen teils handgefertigte Unikate durchstöberten. Was natürlich auch nicht fehlen durfte: Detlef Springer, der das Schmiedefeuer angeheizt hatte und sein altes Handwerk an der lodernden Flamme vorführte.