In die Schneid 11 in Suhl waren am Wochenende alle eingeladen, die sich in der ganz besonderen Atmosphäre der Schilling- Schmiede, einer der ältesten Produktionsstätten der Eisenverarbeitung in Suhl, festlich auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen wollten. Über 13 Generationen lang übte die Familie Schilling hier das Schmiedehandwerk aus. Das Industriedenkmal lebt dank des Engagements von Anna-Sophie Lendrich – sie ist die Urenkelin von Gerhard Schilling, des Letzten seiner Zunft – weiter. Und so öffneten sich auch in diesem Jahr wieder die Tore und Türen zum Adventmarkt, der zugleich der siebte Kunst- und Handwerkermarkt am Platz ist.