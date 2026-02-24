 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Undichte Leitung: 100 Liter Diesel in Donau gelangt

Schiffsverkehr Undichte Leitung: 100 Liter Diesel in Donau gelangt

Verantwortliche zweier Schleusen bemerken einen Ölfilm auf der Donau. Der Kraftstoff soll von einem Gütermotorschiff kommen. Die Polizei schreitet ein.

Schiffsverkehr: Undichte Leitung: 100 Liter Diesel in Donau gelangt
1
Die Wasserschutzpolizei untersagte dem Schiffsführer zunächst die Weiterfahrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

Regensburg/Bad Abbach (dpa/lby) - Wegen einer undichten Abwasserleitung sind rund 100 Liter Diesel von einem Gütermotorschiff in die Donau gelangt. Einen Großteil davon band das Technische Hilfswerk (THW), wie die Polizei mitteilte. Verantwortliche der Schleusen in Regensburg und Bad Abbach (Landkreis Kelheim) bemerkten die Ölfilme nach der Einfahrt des Schiffes am Montag. Die Polizei untersagte dem Schiffsführer zunächst die Weiterfahrt. Die Leitung wurde anschließend geschlossen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Nach mehreren Stunden gaben die Einsatzkräfte den Schiffsverkehr an der Schleuse in Bad Abbach wieder frei.