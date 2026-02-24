Regensburg/Bad Abbach (dpa/lby) - Wegen einer undichten Abwasserleitung sind rund 100 Liter Diesel von einem Gütermotorschiff in die Donau gelangt. Einen Großteil davon band das Technische Hilfswerk (THW), wie die Polizei mitteilte. Verantwortliche der Schleusen in Regensburg und Bad Abbach (Landkreis Kelheim) bemerkten die Ölfilme nach der Einfahrt des Schiffes am Montag. Die Polizei untersagte dem Schiffsführer zunächst die Weiterfahrt. Die Leitung wurde anschließend geschlossen.