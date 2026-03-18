Eine Eskorte sei keine nachhaltige Lösung, sagte der Generalsekretär der Weltschifffahrtsorganisation (IMO) Arsenio Dominguez der "Financial Times". Das Risiko werde nur verringert, bestehe aber weiter. Ein militärischer Einsatz sei "keine langfristige oder nachhaltige Lösung." Und vollständig erholen dürften sich die Energiemärkte und -preise damit auch nicht.

Wie steht die Bundesregierung zur Entsendung von Kriegsschiffen?

Die Deutsche Marine verfügt mit den Fregatten der Klasse 124 ("Sachsen-Klasse") zwar über Luftverteidigungsschiffe, die speziell für Geleitschutz und Seeraumkontrolle konzipiert wurden. Die Flugabwehrraketen können es nach Bundeswehrangaben mit Flugzeugen, ballistischen Raketen sowie Drohnen aufnehmen. Drei Schiffe wurden ab 2004 in Dienst gestellt.

Eine Entsendung wurde in den vergangenen Tagen aber wiederholt abgelehnt. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verwies erst am Montag wieder auf die Aufgaben, die Deutschland im Rahmen der Nato bei der Abschreckung Russlands im Norden und Osten des Bündnisses übernommen hat. Er zweifelte auch öffentlich daran, dass noch mehr Kriegsschiffe für eine sichere Passage von Handelsschiffen und Tankern sorgen können. Pistorius sagte: "Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen. Wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende, aber weitere Kriegsschiffe in der Region tragen dazu im Zweifel nicht bei."