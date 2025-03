Der Öltanker "Stena Immaculate" war am Montagvormittag aus bislang nicht geklärter Ursache in dem stark befahrenen Gebiet mit dem Frachtschiff "Solong" kollidiert und in Brand geraten. Bei dem Unglück trat dem Schifffahrtsunternehmen Crowley zufolge Flugzeugtreibstoff aus. Die Küstenwache teilte mit, derzeit würden notwendige Maßnahmen gegen Umweltverschmutzung geprüft. Laut Küstenwache standen beide Schiffe auch zwölf Stunden nach der Kollision weiter in Flammen.