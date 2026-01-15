Schifffahrt: Taucher sollen nach Leck bei havariertem Frachtschiff suchen

Fürth (dpa/lby) - Taucher sollen nach dem Leck an einem mit Asphalt beladenen Frachtschiff im Fürther Hafen suchen. Auch ein Gutachter soll sich den Schaden anschauen. Taucher und Gutachter würden aus anderen Bundesländern anreisen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Deshalb könnten diese voraussichtlich erst ab der Mittagszeit mit der Arbeit beginnen. Das havarierte Frachtschiff solle nun doch nicht wie zunächst geplant entladen werden.