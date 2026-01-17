Schifffahrt: Havariertes Frachtschiff in Fürth wieder fahrbereit

Fürth (dpa/lby) - Das havarierte Frachtschiff am Fürther Hafen ist wieder fahrbereit und der polizeiliche Einsatz beendet. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde das Wasser-Öl-Gemisch im Schiff von einer Privatfirma abgepumpt. Anschließend sei es dem Betreiber übergeben worden. Das Schiff darf den Aussagen zufolge weiterfahren. Wie es aber genau weitergeht, entscheide der Betreiber. Es könne auch sein, dass Werftarbeiter kommen. Die Unfallursache sei weiterhin ungeklärt.