Schifffahrt Aida feiert 30 Jahre - wie lange hält die Sause an?

Reedereien bauen ihre Flotten aus

Wissenschaftler Papathanassis sagt, er sehe in Deutschland kein Ende des Wachstums des Kreuzfahrtmarktes. Angetrieben werde die Entwicklung zuerst von den Unternehmen. Diese bestellten neue Schiffe und versuchten anschließend, diese zu füllen. Neue Zielgruppen werden unter anderem dadurch erschlossen, dass die Unternehmen Themenkreuzfahrten anbieten.

Auch in dem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" sieht Papathanassis keine grundsätzliche Gefahr für die Branche. Die Wahrscheinlichkeit, auf einer Kreuzfahrt zu erkranken, sei gering.

In den nächsten Jahren werden weitere Schiffe auf den deutschen Markt kommen. Die Flotte von Aida Cruises soll bis spätestens Anfang 2032 von 11 auf 13 Schiffe wachsen. Tui Cruises unterhält acht Schiffe, und bis Ende 2032 sollen drei hinzukommen. MSC Cruises hat vergleichsweise wenige Schiffe in deutschen Häfen stationiert, es sind 3 von 23. Wie sich das MSC-Angebot in Deutschland entwickeln soll, ist nicht bekannt.

Dass die Reedereien Flotten ausbauen, ist erwartbar. Die Schiffe des Carnival-Konzerns waren 2025 voll ausgelastet, genaue Zahlen für Aida Cruises liegen nicht vor. Die Auslastung der Tui-Cruises-Flotte lag bei 99 Prozent.

Wenn mehrere Reedereien Flotten erweitern, können Überkapazitäten entstehen. Überkapazitäten sind in der Schifffahrt gefürchtet, weil sie zu einem ruinösen Preisverfall führen können. Papathanassis sagt, er halte eine Überkapazität in der Kreuzfahrt jedoch für unwahrscheinlich. Ursache sei, dass nur einige spezialisierte Werften die schwimmenden Hotels bauen könnten.

Die bekannteste deutsche Werft, die Kreuzfahrtschiffe errichtet, ist die Meyer Werft im niedersächsischen Papenburg. Ende vergangenen Jahres wurde verkündet, dass MSC Cruises dort vier bis sechs Schiffe bauen lassen will.

Vorgaben werden zunehmend strenger

Wie sich die Branche entwickeln wird, hängt nicht allein von den Anbietern und den Kunden ab, sie wird zunehmend reguliert. Die schädlichen Folgen der Fahrten auf Klima und Umwelt sind dokumentiert und bekannt. Der Internationale Rat für sauberen Transport, eine gemeinnützige Forschungsorganisation, berichtete, dass eine Kreuzfahrt weitaus klimaschädlicher sei als ein Flug mit Übernachtungen.

Die EU bürdet der Branche bereits strengere Regeln auf. Der Seeverkehr gehört seit 2024 dem EU-Emissionshandel an, was die Reedereien schon Geld kostet. Ein weiteres, seit 2025 bestehendes EU-Gesetz setzt Anreize, auf klimaschädliche Treibstoffe zu verzichten und verpflichtet die Reedereien von 2030 an, in großen Häfen Landstrom zu nutzen.

Die zunehmende Regulierung wirft die Frage auf, ob Reedereien gezwungen werden, die Preissteigerungen an die Kundschaft weiterzugeben, und ob diese bereit ist, mehr Geld zu zahlen. Nach Bewertung von Papathanassis ist außer der Planbarkeit das Preis-Leistungs-Verhältnis ein entscheidender Grund, warum viele Deutsche auf Kreuzfahrt gehen.