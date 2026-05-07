Schiffbau: Rheinmetall möchte sich Kieler Marinewerft einverleiben

Erst seit kurzem ist Rheinmetall auch Schiffsbauer, der Düsseldorfer Konzern hat die Marinesparte der Bremer Werftengruppe Lürssen übernommen - diese Akquisition wurde Ende Februar abgeschlossen. Nun greift die Waffenschmiede nach der nächsten Werft. Für die interessiert sich auch Konkurrent TKMS, dieser hat ebenfalls bereits ein Angebot abgegeben. Der U-Boot-Bauer TKMS und German Naval Yards teilen sich eine Werftfläche in Kiel. Bei German Naval Yards waren im August 2025 rund 400 Beschäftigte tätig.