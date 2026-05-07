Kiel/Düsseldorf - Deutschlands größter Rüstungskonzern ist in das Rennen um eine Kieler Marinewerft eingestiegen. "Wir haben ein unverbindliches Angebot abgeben, um German Naval Yards zu kaufen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger bei einer Analysten-Telefonkonferenz und bezog sich dabei auf die Kieler Firma, die bislang zur französischen Werftengruppe CMN Naval gehört. Man wolle seine Werftkapazitäten erweitern. Nun beginne eine Datenanalyse ("Due Diligence"), um danach gegebenenfalls ein verbindliches Angebot abzugeben.
Schiffbau Rheinmetall möchte sich Kieler Marinewerft einverleiben
dpa 07.05.2026 - 14:37 Uhr