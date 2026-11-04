Schiff verlässt Kambodscha Weltreise geplatzt – "Odyssey" fährt ohne Passagiere weiter

Phnom Penh - Für mehr als 200 Menschen sollte die "Odyssey" ein Zuhause auf Zeit werden - für manche sogar auf Lebenszeit. Sie kauften oder mieteten Kabinen auf dem Kreuzfahrtschiff, um die Welt vom Meer aus zu entdecken. Doch nach rund zwei Jahren auf See platzte der Traum Ende Oktober abrupt in Kambodscha. Nun hat das Schiff den Hafen von Sihanoukville im Südwesten des Landes verlassen - ohne Passagiere. Die waren bereits vor Tagen aufgefordert worden, von Bord zu gehen, und müssen derzeit ihr Leben neu organisieren.