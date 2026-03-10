Wenn Rainer Jänicke für den Förderverein Schießsportzentrum Suhl (SSZ) 2025 Bilanz zieht, dann tut er das zum letzten Mal als Präsident. Er dankt ab – nach 33 Jahren, die er als Geschäftsführer sowie als Präsident an der Spitze des Vereins in Verantwortung stand. „Ich stelle mich nicht wieder zur Wahl“, sagt Jänicke auch mit Verweis auf die Tatsache, dass er mit seinen 78 Jahren nicht mehr zu den Jungen im Verein gehöre. „Ich bin für den Verein gern in der Verantwortung gewesen. Und ich gehe mit dem Wissen, einen finanziell und materiell gut aufgestellten Verein zu hinterlassen. Wir haben viel erreich, hatten Höhen und Tiefen und wir haben großartige Erfolge unserer Sportler gefeiert“, resümiert Rainer Jänicke während der Versammlung des Vereins, der aktuell 386 Mitglieder zählt und damit der mitgliederstärkste Verein im Thüringer Schützenbund ist. Im Suhler Sportbund ist der Förderverein SSZ der drittstärkste Verein. Und dass unter den 386 Mitgliedern 61 im Alter bis 21 Jahren sind, zeugt auch von einer guten Nachwuchsarbeit. „So etwas bilanzieren zu können, macht stolz. Denn Mitgliederstabilität zeugt von Vertrauen zum Verein, von seriöser Arbeit und von den guten Möglichkeiten, Schießsport betreiben zu können.“