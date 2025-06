Junioren-Weltmeisterschaft 2026 in Suhl, die große Weltmeisterschaft vielleicht 2030 in Suhl und danach olympische Schießwettbewerbe 2036 oder 2040 in Suhl? Was im Zuge der gerade rasant Fahrt aufnehmenden deutschen Olympiabewerbung wie ein Aprilscherz klingt, ist gar nicht so utopisch.