Auf dem Schießstand in Linden herrschte in den vergangenen Tagen Hochbetrieb. Mehr als 100 Teilnehmer aus Südthüringen und Bayern stellten bei der Schießsportwoche des SV Linden 94 laut dem Vorsitzenden Silvio Frauenberger ihre Treffsicherheit unter Beweis. Eine Woche lang konnten Interessierte mit dem Kleinkaliber-Gewehr auf 50 Meter Entfernung antreten. Das Ziel ist dabei denkbar einfach, in der Praxis aber äußerst schwierig: Mit jedem Schuss möglichst nah an den nur fünf Millimeter großen Innenring der Zielscheibe heranzukommen. Zwei Serien mit jeweils fünf Schüssen fließen in die Einzel- und Teamwertung ein.