Hamburg hatte jetzt zum offiziellen Kampagnenstart für Olympische und Paralympische Spiele das finale Konzept vorgestellt. Demnach sollen die Schützen statt in Suhl nun in Hamburger Stadtteil Wandsbek oder im zirka 90 Kilometer enfernten Rhadereistedt (Niedersachsen) antreten. Beide Standorte sind wesentlich näher an der Hansestadt als das Suhler Schießsportzentrum, das immerhin 450 Kilometer entfernt liegt. Hamburg setzt bei seiner Olympia-Kandidatur „Hamburg+“ auf kurze Wege und Nachhaltigkeit, wie die Hamburger Innenbehörde deutlich machte.