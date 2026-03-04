Wie in den Vorjahren wurden die Entscheidungen auf der 50 Stände umfassenden Anlage in der Waffenstadt Suhl parallel in den Disziplinen Luftpistole, Luftgewehr und Luftgewehr-Auflage ausgeschossen. Mit dabei waren auch zwei Mannschaften aus dem Wartburgschützenkreis: Die SGe Barchfeld/Werra 1886 e.V. trat in der Disziplin Luftgewehr an, der Roßdorfer SV 1991 in der Disziplin Luftgewehr-Auflage. Beide Mannschaften hatten jeweils ihre letzten beiden Saisonbegegnungen zu absolvieren.