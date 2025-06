Schieß-Weltcup in München: Vennekamp verpasst das Finale

Sportpistolen-Weltmeisterin Doreen Vennekamp hat beim Weltcup in München den angestrebten Finaleinzug deutlich verfehlt. Die 30-Jährige aus Steinbach-Hallenberg landete auf dem 17. Platz, nachdem ihr nach ordentlichen 291 Ringen im Präzisions-Teil lediglich 290 Ringe in ihrer Paradedisziplin, dem Duell-Teil, gelangen. „290, das darf mir auch an einem schlechten Tag nicht passieren“, ärgerte sich Vennekamp und ergänzte: „Ich habe aktuell Probleme mit dem Auslösen, zudem ist im Umfeld viel los – das beides ist dann zu viel.“