Schienenverkehr: Verzögerte Sanierung – Bahn sorgt für Ärger bei Ländern

Schwerin - Die länger dauernde Sperrung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin sorgt für Unmut und Empörung in den betroffenen Bundesländern. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommerns fühlt sich von der Deutschen Bahn getäuscht. Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos) teilte mit, erst vor wenigen Tagen hätten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und er die Bahnchefin Evelyn Palla getroffen. "Die Ministerpräsidentin hat ausdrücklich gefragt, ob es bei der Eröffnung bleibt. Da gab es kein Wort von der Bahn zur Verzögerung."