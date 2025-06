Bagger, Lastkraftwagen und Bauarbeiter – am Bahnhof in Themar bewegen sich aktuell nicht nur Züge. Am Halt auf der Strecke zwischen Meiningen und Hildburghausen wird großflächig gebaut. „Nahezu der komplette Bahnhof wird erneuert“, beschreibt Bürgermeister Peter Harenberg (Pro Themar) die Maßnahme der Deutschen Bahn. Eine Sprecherin dieses Unternehmens teilt am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Am Bahnhof Themar wird eine Personenunterführung an einer neuen Stelle errichtet. Ebenso werden die Bahnsteige vollumfänglich modernisiert.“ Neben der Erneuerung der Verkehrsstation im Zeitraum bis zum 13. Dezember in mehreren Bauzuständen soll parallel „eine Anpassung der Gleise und die Erneuerung von mehreren Weichen im Bahnhof Themar in mehreren Bauphasen zur Verbesserung des Güterverkehrs, vor allem der Holzverladung, stattfinden“.