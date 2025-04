Zudem solle es eine Sonderfahrt mit einem historischen Triebwagen von Gera in das Schwarzatal geben. Den Höhepunkt bilde das Streckenfest entlang der Bahnlinie am 24. August. Schirmherr des Festjahres ist Thüringens Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW). Die Thüringer Bergbahn nutzten laut Deutscher Bahn im vergangenen Jahr knapp 130.000 Fahrgäste. Sie gehöre damit zu den meistbesuchten touristischen Zielen in Thüringen.