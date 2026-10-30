Schienennetz: Bahn setzt Expertenkommission für mehr Pünktlichkeit ein

Berlin - Eine von der Bahn einberufene Expertenkommission soll untersuchen, wie die Züge trotz des überalterten und überlasteten Schienennetzes schnell wieder pünktlicher werden. Ein möglicher Baustein dafür könnte auch weniger Verkehr auf der Schiene sein, wie der einstige Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann, dem "Tagesspiegel" sagte: "Ein Beispiel könnte sein, dass zwischen Berlin und Hamburg nur noch einmal pro Stunde ein Fernzug fährt statt alle 30 Minuten, die Züge dafür aber zuverlässig unterwegs sind."