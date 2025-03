Vom 3. bis 7. März ist die Süd-Thüringen-Bahn auf der Strecke von Sonneberg nach Neuhaus am Rennweg auf Schienenersatzverkehr per Bus umgestiegen. Grund für die temporäre Sperrung des Schienennetzes auf dieser Strecke ist die Installation neuer Stellwerkstechnik in Sonneberg. Die Pause auf dem Schienenstrang haben derweil Thüringer Eisenbahn GmbH und Erfurter Gleisbau sinnvoll genutzt, um Instandhaltungsarbeiten durchführen.