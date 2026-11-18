Bis 2031 sollen mehr als 7.200 Weichen, rund 7.500 Kilometer Gleise und rund 2.000 Kilometer Oberleitungen saniert werden. "Der zustandsbedingte Rückstau der Schiene wird bis 2031 erstmals wieder abgebaut werden", heißt es in einem Ministeriums-Papier. Dies werde sich positiv auf Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit auswirken.

Außerdem sollen mindestens 1.000 Streckenkilometer bis 2031 mit dem digitalen Zugleitsystem ETCS ausgerüstet werden. Durch mehr Videotechnik soll die Sicherheit an den Bahnhöfen verbessert werden.

Über 18 Milliarden Euro Bundesmittel sollen zur Instandhaltung festgeschrieben werden. Das soll die gestiegenen Trassenpreise stabilisieren, eine Art Schienenmaut. Die Branche wartet eigentlich auf eine große Reform der Trassenpreise.

Was haben die Manager-Boni damit zu tun?

Wenn Zielvorgaben absehbar nicht erfüllt und nicht gegensteuert wird, soll es Strafen geben. Das soll nicht nur für den Konzern an sich gelten, sondern auch für die Managerinnen und Manager. Die Konsequenzen reichten "von finanziellen Sanktionen bis hin zu spürbaren Auswirkungen auf die Boni des Managements", sagte Bilger der "Bild".

Diese sogenannten variablen Vergütungen beliefen sich laut DB-Geschäftsbericht im vergangenen Jahr etwa für Palla, die ihr Amt am 1. Oktober 2025 antrat, auf 280.000 Euro. Der Konzern selbst knüpft die Bonus-Zahlungen auch jetzt schon an das Erreichen bestimmter Vorgaben.

Welche Rolle soll ein Fonds spielen?

Die Schweiz gilt auch deshalb als Vorbild, weil die Finanzierung der Infrastruktur nicht wie in Deutschland vom jährlichen Bundeshaushalt abhängt. Stattdessen werden Erhalt sowie Ausbau über Jahre geplant und verlässlich finanziert. Ein "Eisenbahninfrastrukturfonds" ist auch in Deutschland geplant. Unklar ist bisher aber, aus welchen Mitteln sich dieser Geldtopf speisen soll.