Christiane Roß ist im Reigen der Hobbykünstler, die ab 1. August in Steinach ihre Arbeiten einem hoffentlich zahlreichen Publikum präsentieren wollen, die Einzige, die schon mit Erfahrungen auf diesem Gebiet aufwarten kann. Schließlich hat sie bereits bei der ersten Ausgabe der Steinacher Hobbykünstler-Ausstellung mitgemischt. Auch heuer möchte sie, in den Vitrinen in der Kunst-Etage des Deutschen Schiefermuseums, Ergebnisse ihrer kreativen Freizeitbeschäftigung zeigen.