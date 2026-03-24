In der Eventlocation Michelshöhe in Weißensee fand die Ehrungsveranstaltung des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) im Rahmen der bundesweiten Aktion „Danke Schiri 2025/26“ statt. Eingeladen waren die Kreissiegerinnen und Kreissieger der neun Thüringer Fußballkreise, um ihr langjähriges Engagement und ihre besondere Leistung im Schiedsrichterwesen zu würdigen. Im Rahmen dieser Aktion wurden in diesem Jahr Gerd Katzsch (Kategorie Ü 50) und Nils Pfannstiel (Kategorie U 50) vom Kreisschiedsrichterausschuss Rhön-Rennsteig als Kreissieger ausgezeichnet. Beide erhielten damit die Einladung zur Ehrungsveranstaltung des TFV.