Schiedsrichter abgewiesen Wie die Debatte um US-Einreiseverbote die WM belastet

Warum steht das Gesetz stark in der Kritik?

Betroffen von Trumps Gesetz sind vor allem afrikanische Länder, insgesamt 26 von 39, während Länder der westlichen Welt auf dieser Liste gänzlich fehlen. "Wir verurteilen diese Reisebeschränkungen ganz klar als rassistisch, weil sie ausschließlich Länder betreffen, in denen Menschen leben, die nicht weiß sind, also schwarze Menschen, People of Color und eben auch überwiegend Menschen muslimischen Glaubens", sagte Liebing.

Welchen Einfluss hat die FIFA?

Offiziell gar keinen. So teilte es der Weltverband in der Causa Artan jedenfalls mit. "Die FIFA ist nicht an den Einwanderungsverfahren des Gastgeberlandes beteiligt, einschließlich der Entscheidung über Visaanträge." Wie bei vorherigen Turnieren habe das Gastgeberland das ultimative Recht, über die Visavergabe zu entscheiden. "Wir hätten von der FIFA erwartet, dass sie da mehr Druck macht", kommentierte Liebing.

Drastischer formuliert es Pieth: "Bei den Amerikanern ist es genau das, was man befürchtet hatte, und bei der FIFA ist es im Grunde nur peinlich." Der Weltverband setze sich nicht für seinen Schiedsrichter ein, sondern sage: ""Na ja, du kannst dann nächstes Mal kommen." Das ist zynisch. Das sind Schwächlinge." Der 73 Jahre alte Antikorruptionsexperte vermutet: "Die wollen die Amerikaner nicht vergraulen."

Warum steht auch Infantino in der Kritik?

Der FIFA-Präsident hatte Bedenken wegen der US-Praxis im vergangenen August noch ausgeräumt. Bei der WM seien alle willkommen, "genau darauf arbeiten wir hin", sagte Infantino in Kenias Hauptstadt Nairobi nach einem Treffen mit Präsidenten aus den 54 afrikanischen Mitgliedsverbänden. "Natürlich gibt es einen Prozess, den man durchlaufen muss, um Visa und so weiter zu erhalten. Dieser Prozess wird reibungslos verlaufen und sicherstellen, dass diejenigen, die sich qualifizieren, mit ihren Fans anreisen können." Der Fall des FIFA-Schiris Artan zeigt, dass dem nicht so ist.

Was kommt auf Fans aus Deutschland an den US-Flughäfen zu?

Deutsche Fans sind von den offiziellen Reisebeschränkungen zwar nicht betroffen, müssen aber mit Handy-Kontrollen rechnen. "Es ist angekündigt worden, dass bei der Einreise elektronische Geräte überprüft werden können, Social-Media-Accounts überprüft werden können auf "anti-amerikanische Inhalte"", sagt Liebing.

Für Menschen, bei denen das wahrgenommene Geschlecht nicht mit dem eingetragenen Geschlecht übereinstimmt, könne es bei der Einreise Probleme geben. "Ich weiß, dass viele queere Fangruppen ihren Mitgliedern davon abgeraten haben, überhaupt zu reisen."

Auch Pieth warnt, dass allein der Pass nicht vor Restriktionen schütze. "Das ist nicht auszuschließen, weil es ja nicht nur um Länder geht, sondern auch um Individuen." Harte Einzelfallentscheidungen seien möglich: "Nicht unbedingt, weil das Land nicht gefällt. Aber es herrscht reine Willkür, wer da rein darf."

Welche Inhalte gelten als anti-amerikanisch?

Als anti-amerikanisch gilt etwa, wer grundlegende US-Werte ablehnt, Terrorgruppen unterstützt oder zu Gewalt gegen die USA aufruft. Allerdings sieht Liebing erhebliche Grauzonen, die den Grenzschutzbehörden einen Ermessensspielraum bieten. "Der Willkür ist Tür und Tor geöffnet. Das ist das Problem", sagt sie.

Was gilt bei doppelter Staatsbürgerschaft?

Deutsche Fans mit Doppelstaatsangehörigkeit sind von den Einreisebeschränkungen ausgenommen – "zumindest in der Theorie", mahnt Liebing. "Ob sie in der Praxis dann verstärkten Sicherheitsüberprüfungen unterzogen werden, würde ich jetzt zumindest nicht ausschließen wollen."

Keine Sorgen muss sich machen, wer zur US-Staatsbürgerschaft eine weitere hat. Angehörige dieser Gruppe gelten als US-Bürger - und haben ein verfassungsrechtliches Recht auf Einreise in die USA.