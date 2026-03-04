Die Aufgabe von Schiedsleuten ist, in einem Schlichtungsverfahren zu versuchen, die Parteien zu einer gütlichen Einigung zu bewegen. Gelingt dies, dann kann der längere und teuere Weg vor Gericht vermieden werden. In Meiningen gibt es zwei Schiedsstellen, Nord und Süd. Letztgenannte war neu zu besetzen. Dafür gab es erstmals mehrere Bewerber, dankte Bürgermeister Fabian Giesder in der Ratssitzung am Dienstag den vier Männern und der einen Frau.