Schicksalstag für Schwarz-Rot: Merz legt die Latte für Renten-Abstimmung hoch

Kurz nach 13 Uhr kommt der Schicksalsmoment der Koalition

Die Stunde der Wahrheit wird kurz nach 13 Uhr erwartet: Dann dürfte die Sitzungsleitung des Parlaments das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über das umstrittene Rentengesetz verkünden. Wenn es mehr Ja- als Nein-Stimmen gibt, kann das Gesetz am 19. Dezember im Bundesrat verabschiedet werden? Zum 1. Januar soll es in Kraft treten.

Ob die Koalition eine eigene Mehrheit auf die Beine gebracht hat, wird erst später am Tag klar werden. Dann werden Listen veröffentlicht, auf denen das Abstimmungsverhalten jedes einzelnen Abgeordneten abzulesen ist.

Existenzielle Regierungskrise bei einem Scheitern

Auch nach der Ergebnisverkündung geht es erst noch einmal weiter mit Renten-Abstimmungen: Über das nicht strittige Betriebsrenten- und das Aktivrentengesetz wird danach mit Handheben nach Fraktionen entschieden, bevor der Bundestag sein weiteres Programm fortsetzt.

Sollte die erste Abstimmung wider Erwarten scheitern, dürfte die Bundestagssitzung aber erst einmal abgebrochen werden. Dann würde die schwarz-rote Regierung sieben Monate nach ihrem Amtsantritt in einer existenziellen Krise stecken.