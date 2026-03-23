Schicksal der FDP FDP im freien Fall - Parteichef Dürr angezählt

Unmut in Gremiensitzungen zu erwarten

Die Freien Demokraten stünden für alle, die in Deutschland etwas bewegen und neue Wege in die Zukunft einschlagen wollten, sagte Generalsekretärin Büttner, als sie am Abend in der FDP-Zentrale das Wahldebakel von Rheinland-Pfalz zu erklären versuchte. "Um genau diese Menschen für uns zu begeistern, müssen auch wir neue Wege gehen. Wir müssen dabei mit uns anfangen. Und das tun wir."

Büttner kündigte an, in den Sitzungen der Parteigremien werde konkret besprochen, was die nächsten Schritte für die FDP sein müssten. Ein dazu von Parteichef Dürr dem Präsidium bereits am Wahlabend vorgelegtes Konzept wurde dort nach Informationen aus der Partei überwiegend als wenig überzeugend angesehen. Im Bundesvorstand dürfte viel Unmut laut werden, hieß es.

Erwartet wird, dass der Vorsitzende der Jungen Liberalen, Finn Flebbe, einen Antrag zur Abwahl von Dürr und Büttner stellen wird. "Sollten wir in Rheinland-Pfalz nach zehn Jahren erfolgreicher Ampelregierung am Sonntag rausfliegen, werden sich die Jungen Liberalen deutlich positionieren", sagte der Chef der FDP-Nachwuchsorganisation vor wenigen Tagen dem Portal WEB.DE News. Offen ist, wie eine Abstimmung über einen solchen Antrag ausginge.