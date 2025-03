Krieg 1945 und 2022/24 Die Befreier machen Beute

Moskau feiert am Donnerstag mit einer riesigen Parade den Sieg von 1945. Ein ikonisches Bild erzählt die Geschichte der Sieger im Blutrausch und ihres Beutezuges in Ostdeutschland. In der Ukraine wiederholt sich das.