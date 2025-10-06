Anja Greibel vom Helios-Klinikum hat es getan, Steffen Loch von den Meininger Finanz-Spezialisten ebenso, Schirmherr und Theater-Intendant Jens Neundorff von Enzberg wird es am Donnerstag, 9. Oktober, noch tun – seinen Arbeitsplatz wechseln und in einem Bereich der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Schichtwechsel“ lernen sie neue Perspektiven kennen. Menschen mit einer Behinderung haben die Chance, den Arbeitsmarkt zu entdecken.