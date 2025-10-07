Zum bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel 2025“ öffneten jüngst rund 380 Werkstätten für behinderte Menschen in ganz Deutschland, darunter 19 in Thüringen ihre Türen zum Arbeitsplatzaustausch. Auch in Neuhaus am Rennweg bei den Rennsteigwerkstätten (RSW) beteiligte man sich daran und konnte neben Landrat Robert Sesselmann auch den Bürgermeister der Stadt Neuhaus am Rennweg, Uwe Scheler, sowie Susan Greth, Inhaberin der Rewe-Märkte in Neuhaus und Eisfeld, dafür gewinnen.