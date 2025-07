Die Lebenshilfe Südthüringen will den Blick auf jene Menschen lenken, die durch körperliche oder psychische Einschränkungen im Berufsalltag mehr Hürden und Hindernissen überwinden müssen, als jene ohne Handicaps. Aus diesem Grund beteiligt sie sich am 25. September am deutschlandweiten Aktionstag „Schichtwechsel“. An dem tauschen Menschen mit und ohne Handicaps ihren Arbeitsplatz: Um Einblick in den Arbeitsalltag anderer zu bekommen, Verständnis für deren Sichtweisen und Probleme zu erhalten.