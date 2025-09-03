Eröffnet wurde das diesjährige Schichtshöhner Schützenfest am Freitagnachmittag mit der traditionellen Abholung der Schützenkönige, welche in diesem Jahr beide aus dem Ortsteil Hämmern kommen. Finn Forkel darf sich Jungschützenkönig 2025 nennen, während René Schneider als Schützenkönig 2025 fortan den Schützenverein Schichtshöhn bei allen regionalen Festaktivitäten, Wettkämpfen und offiziellen Veranstaltungen vertritt. Um 19 Uhr erfolgte der Bieranstich im Festzelt durch Frankenblicks Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe. Ab 20 Uhr startete der Discoabend mit DJ Setter und DJ Agent Mulder. Auch die Tänzerinnen des „CITY TANZ HAUS Sonneberg“ begeisterten das Publikum mit ihrem abwechslungsreichen Showprogramm.